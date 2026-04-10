Tandläkare till Folktandvården Väsby
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det.Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
Som tandläkare hos oss erbjuds du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla stockholmare. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Folktandvården Stockholm utför patientsäker vård med hög kvalité och god service vilket blir centrala delar av ditt arbete. Du genomför enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar.
Kliniken i Väsby består av nio behandlingsrum och ett team på 18 medarbetare, där tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister arbetar i ett positivt och samarbetsinriktat klimat där kompetensutbyte är en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder ett vikariat för legitimerad tandläkare med start enligt överenskommelse, där du möter patienter i alla åldrar och arbetar brett inom allmäntandvård på en modern och välfungerande klinik. Kliniken är centralt belägen vid Väsby Centrum, nära pendeltågsförbindelser från både Uppsala och Stockholm, vilket gör arbetsplatsen lättillgänglig. Här får du goda möjligheter att utvecklas i en stimulerande miljö med engagerade kollegor och ett patientfokus präglat av professionalitet, noggrannhet och empati.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig legitimerade tandläkare, gärna med god erfarenhet och gärna inom allmäntandvårdens alla odontologiska ämnesområden. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv även i utmanande situationer och strävar efter att utveckla effektiva lösningar. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandläkare hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandläkare mot ett extra arvode
Att få samverka och byta erfarenheter med ett stort tandläkarnätverk med stor kompetensbredd
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom klinikchef, nischtandläkare och odontologisk samordnare
Att som nyutexaminerad gå vårt introduktionsprogram
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Azra Cerimagic, klinikchef, tel. 072 594 92 25 eller
Ebba Özel, rekryterare, tel. 070 221 81 62
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
