Tandläkare till Folktandvården Vällingby
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2026-06-09
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Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det.Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
Som tandläkare hos oss får du en central roll i arbetet med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla stockholmare. Du är teamets specialist inom oral diagnostik och ansvarar för den långsiktiga helhetsbedömningen av patientens munhälsa.
Folktandvården Stockholm bedriver patientsäker vård med hög kvalitet och god service, vilket genomsyrar det dagliga arbetet på kliniken. I rollen arbetar du med allt från enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar.
Hos oss på Folktandvården Vällingby, en av Folktandvården Stockholms största kliniker, arbetar cirka 40 medarbetare i moderna lokaler med 22 behandlingsrum. Kliniken har bred kompetens med nischtandläkare inom protetik, en inlånad nischtandläkare inom endodonti samt en tandläkare med särskild kompetens inom oral kirurgi som för närvarande vidareutbildar sig deltid vid käkkirurgin på Eastmaninstitutet. Här finns även ett team som arbetar med lustgasbehandling.
Kliniken är centralt belägen i Vällingby centrum med goda kommunikationer, närhet till T-bana och bussar samt goda parkeringsmöjligheter och flera restauranger i området.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig legitimerade tandläkare, gärna med 2-3 års erfarenhet inom allmäntandvårdens alla odontologiska ämnesområden, som är van att arbeta gentemot både vuxna och barn. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift och övriga språk är meriterande. Som person är du positiv även i utmanande situationer och strävar efter att utveckla effektiva lösningar. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandläkare hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandläkare mot ett extra arvode
Att få samverka och byta erfarenheter med ett stort tandläkarnätverk med stor kompetensbredd
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom klinikchef, nischtandläkare och odontologisk samordnare
Att som nyutexaminerad gå vårt introduktionsprogram
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 28 juni 2026. Vi söker två tandläkare varav en tjänst som är en tillsvidare på heltid samt en tjänst som är ett vikariat på heltid, (17 augusti t om 31 december). Provtjänstgöring kan komma bli aktuell för tillsvidaretjänsten. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Miro Pirslin, klinikchef, tel. 070-089 11 64
Matilda Jönsson, rekryterare, tel. 070-228 60 09
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord – samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens – leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm, Vällingby Kontakt
Jörgen Karlsson, TT 08-12315231 Jobbnummer
9956138