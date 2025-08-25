Tandläkare till Folktandvården Skåne, Hässleholm
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som är tandläkare till vår klinik i Hässleholm.
På Folktandvården Skånes klinik i Hässleholm välkomnas du varje dag av ett glatt och engagerat gäng på cirka 35 medarbetare. Med 15 behandlingsrum i nyrenoverade och ljusa lokaler i centrala Hässleholm är vi en stor klinik med bra pendlingsmöjligheter.
Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar. Kliniken i Hässleholm erbjuder såväl hälsofrämjande och förebyggande undersökningar som akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi använder oss av modern teknik som exempelvis panoramaröntgen (OPG) och intraoral scanner. För oss är det viktigt att du arbetar delegerat och vill utvecklas tillsammans med resten av teamet.
Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi tror på samarbete där kunskapsutbytet är generöst, där vi lär av varandra. Hos oss på Folktandvården Skåne kommer du därför erbjudas regelbunden fortbildning och väntas också dela med dig av den kompetens du besitter. Det kan även innebära att handleda praktikanter och nya kollegor.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård.
Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet.
Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Är du nyutexaminerad får du gå vårt introduktionsprogram med en mentor under ditt första år. Kvalifikationer
Du är en skicklig tandläkare med svensk legitimation och har kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Alfa eCare Clinics.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och att du alltid håller en hög kvalitet i ditt odontologiska arbete. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
För att kunna bygga ett långvarigt samarbete är det viktigt med god balans mellan arbete och fritid. Det innefattar bland annat ett rimligt pendlingsavstånd till arbetsplatsen. Vi ser gärna att du bor i eller nära Hässleholm, eller planerar att flytta hit inom en snar framtid.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
