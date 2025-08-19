Tandläkare till Folktandvården Oxbacken Västerås
2025-08-19
Är du en nyfiken och driven tandläkare som ständigt vill lära dig och utvecklas i din vardag, utveckla andra och arbeta med kompetenta och positiva kollegor? Då är du den vi söker. Vi har många duktiga kollegor hos oss. En av dom har fått meriteringstjänst inom ortodonti. Därför söker vi nu en ny kollega.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
I arbetet kommer du att få användning av hela din kompetens då vi har patientgrupper i alla åldrar. Vi önskar att du har intresse för såväl barntandvård, vuxentandvård och äldretandvård.
Om arbetsplatsen
Västerås har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid. Inom Folktandvården Västmanland AB arbetar vi med kompetens, engagemang, glädje och respekt för att ge våra patienter den bästa tandvården. Vi satsar på att bygga starka team av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska.
På Folktandvården Oxbacken arbetar idag 5 st tandläkare, 3 st tandhygienister och 9 st tandsköterskor som tillsammans svarar för både barn-, vuxen och äldretandvård i ljusa och moderna lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som har giltig tandläkarlegitimation. Du bemöter alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Du har en god pedagogisk förmåga och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. I ditt arbete värdesätter du odontologisk kvalitet och effektivitet.
Eftersom du i arbetet kommunicerar med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Du är flexibel och förändringsbenägen. Vidare ser du din egen utveckling som den del av klinikens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde efter överenskommelse. Tillträdesdag/enligt överrenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 7 september 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
