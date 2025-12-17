Tandläkare till Folktandvården Malung
2025-12-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Malung är en liten, lugn och trygg ort i Västerdalarna med en storslagen natur nära inpå som du kan njuta av under årets alla årstider. Orten är mest känd för den populära Dansbandsveckan som äger rum här vecka 29 varje år och som lockar människor från hela Sverige och angränsande länder. Kommunen har ett gott företagsklimat och ett rikt föreningsliv så chansen är stor att du hittar något intresse som passar just dig.
Endast 60 km norrut ligger en av Sveriges största vinterskidorter Sälenfjällen där man kan njuta av skidåkning, skoterturer, hundspann, äta god mat på några av de bästa restaurangerna i landet, vandra, cykla, fiska, paddla kanot och mycket mer. Kommunen har även en flygplats så du enkelt kan ta dig till flera orter i Sverige eller ner till kontinenten.
På kliniken har vi en tandläkare , en tandhygienist, fyra tandsköterskor, en kliniksamordnare och en verksamhetschef som delas med Folktandvården Sälen. Vi har sex behandlingsrum med bra utrustning.
Arbete kan vid behov komma att ske på närliggande kliniker i området, dvs Sälen och Vansbro.
Som allmäntandläkare har du varierande arbetsuppgifter och möter patienter i alla åldersgrupper med alla typer av behandlingar. Hos oss får du ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och möjlighet till en rik fritid. Alla nyanställda deltar i vårt introduktionsprogram.
Hos Folktandvården Dalarna erbjuds du som nyutexaminerad tandläkare ett introduktionsprogram med en individuellt framtagen introduktionsplan. Planen tas fram i samarbete med din hemmaklinik och handledarkliniken Origo och innefattar klinisk tid varvad med handledning och teoretiska genomgångar. Efter genomförd introduktion har du fått en bra grund att stå på för utveckling i kliniska och teoretiska färdigheter för att känna dig trygg i din roll som allmäntandläkare.
För erfarna tandläkare ingår handledning av nyutexaminerade tandläkare och tandläkarstuderande som en del av arbetet.
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation.
Körkort B
Meriterande:
Erfarenhet av datasystemet T4
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt.
Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du använder svenska i tal och skrift.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
