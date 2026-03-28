Tandläkare till Folktandvården, Luleå
Livet i Luleå - rätt plats för både arbete och fritid!
I Luleå får du mer än bara ett jobb - du får en vardag som går ihop. Här kombineras en stark tandvårdsorganisation med livskvalitet på riktigt. Närheten till fjäll, hav och skog gör att du enkelt fyller på med energi efter arbetsdagen, och stadens puls ger både kultur och gemenskap. Flygplatsen ligger bara 12 minuter från centrum - perfekt för dig som vill ha världen inom räckhåll. Hos oss får du tid för både patienterna och livet utanför kliniken. Här blir du inte bara en i mängden - du blir en viktig del av något större.
Välkommen till Luleå!
Vi söker
Vi söker dig som har svensk legitimation som tandläkare med svenska på C1 nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av tandläkaryrket, gärna också kunskap i våra system Cosmic och Carita.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är strukturerad och initiativtagande, har helhetssyn och god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Vi söker dig som vill arbeta med både människor och kvalitet - i en roll där du har både ansvar och variation. Som tandläkare hos oss är du en central del i arbetsflödet. Du bidrar till klinikens utveckling och kvalité samt struktur och trygghet för både patienter och team.
Vi jobbar i team - här hjälps vi åt, delar med oss av kunskap och hittar lösningar tillsammans.
Det här erbjuder vi dig
Härliga kollegor och en stark teamkänsla
Introduktionsprogram med handledning
En varierad arbetsdag
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206728".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ursula Skanefors ursula.skanefors@norrbotten.se 0920-71789
