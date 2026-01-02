Tandläkare till Folktandvården, Luleå
Livet i Luleå - mer plats för både vardag och framtid
I Luleå får du mer än bara ett jobb - du får en vardag som går ihop. Här kombineras en stark tandvårdsorganisation med livskvalitet på riktigt. Närheten till fjäll, hav och skog gör att du enkelt fyller på med energi efter arbetsdagen, och stadens puls ger både kultur och gemenskap. Flygplatsen ligger bara 12 minuter från centrum - perfekt för dig som vill ha världen inom räckhåll.
Hos oss får du tid för både patienterna och livet utanför kliniken. Välkommen till Luleå - här får du plats att växa, både som yrkesperson och människa.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad tandläkare eller avslutar din utbildning inom kort med kunskaper i svenska språket i både tal och skrift lägst C1 nivå. Meriterande är om du har kunskaper i Cosmic och Carita. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du är positiv, engagerad och har ett gott bemötande som naturlig del av ditt arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och ser möjligheter i att utveckla både dig själv och verksamheten. Du är flexibel, kvalitetsmedveten och nyfiken på att växa i din yrkesroll.
Det här får du arbeta med
Du arbetar med patienter i alla åldrar och ansvarar för den långsiktiga helhetsbedömningen. Som teamets expert inom oral diagnostik spelar du en central roll i vår teamtandvård - där vi stöttar varandra, delar kunskap och utvecklas tillsammans. Du utför allt från undersökningar till akuta insatser och avancerade behandlingar. Kvalitet, trygghet och service genomsyrar allt vi gör.
Det här erbjuder vi dig
• Startbonus - en extra månadslön vid tillsvidareanställning för tandläkare
• Flyttbidrag
• Tillträdesresa
• Hjälp att hitta din första bostad
• Introduktionsprogram med handledning under ditt första år
• Möjlighet till stafettverksamhet över hela Norrbotten
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Anette Värnberg anette.varnberg@norrbotten.se 072-226 44 79 Jobbnummer
