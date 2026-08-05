Tandläkare till Folktandvården Kista
Region Stockholm / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-08-05
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Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det.Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag Som tandläkare hos oss erbjuds du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla stockholmare. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Folktandvården Stockholm utför patientsäker vård med hög kvalité och god service vilket blir centrala delar av ditt arbete. Du genomför enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar.
Vår klinik har 15 behandlingsrum och ett team på 34 engagerade medarbetare. Vi är en mångkulturell arbetsplats där olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser bidrar till en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Som nischnod erbjuder vi särskild kompetens inom bland annat parodontologi och pedodonti, vilket skapar goda möjligheter till kunskapsutbyte och professionell utveckling. Kliniken är belägen i Kista Galleria med goda kommunikationer och ett brett utbud av butiker, restauranger och andra bekvämligheter.
Vad du behöver för att lyckasVi söker dig legitimerade tandläkare, gärna med minst två års erfarenhet inom allmäntandvårdens alla odontologiska ämnesområden. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv även i utmanande situationer och strävar efter att utveckla effektiva lösningar. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandläkare hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandläkare mot ett extra arvode
Att få samverka och byta erfarenheter med ett stort tandläkarnätverk med stor kompetensbredd
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom klinikchef, nischtandläkare och odontologisk samordnare
Att som nyutexaminerad gå vårt introduktionsprogram
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
AnställningVälkommen med din ansökan senast den 30 augusti, 2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta
Emir Ahtam, Verksamhetschef tel. 072-582 23 43
Matilda Jönsson, Rekryterare tel. 070- 228 60 09
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord – samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens – leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region StockholmVi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm, Kista Kontakt
Jörgen Karlsson, TT 08-12315231 Jobbnummer
10023564