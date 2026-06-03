Tandläkare till Folktandvården, Kalix
Region Norrbotten / Tandläkarjobb / Kalix Visa alla tandläkarjobb i Kalix
2026-06-03
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Nu söker vi en tandläkare till oss på Folktanvården i Kalix!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, flexibel och serviceinriktad. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Med hela spektret av modern tandvård och förebyggande insatser som leder till målet "en frisk mun i alla åldrar". Vi arbetar med teamtandvård där allas kompetens tas till vara. Är du nyexaminerad kommer du att få handledning.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9944632