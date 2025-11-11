Tandläkare till Folktandvården i Tingsryd-Ryd
Region Kronoberg, Folktandvård / Tandläkarjobb / Tingsryd Visa alla tandläkarjobb i Tingsryd
2025-11-11
Är du tandläkare och trivs med att träffa patienter i olika åldrar och med skiftande tandvårdsbehov? Vill du ha ett ett jobb som är meningsfullt och där du känner att du verkligen gör skillnad? Då har vi jobbet för dig - vi söker tandläkare till Folktandvården i Tingsryd-Ryd.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att ha ett omväxlande arbete där du får utföra alla sorts behandlingar inom barn-, vuxen-, allmän- och akut tandvård. Vi har patienter i blandade åldrar - från 1 år och uppåt och att träffa patienter i olika åldrar gör att arbetet blir omväxlande och roligt!
För dig som är nyexaminerad kan vi erbjuda en god handledning där vi bland annat utgår från en checklista för klinisk introduktion. Syftet med handledningen är att hjälpa dig som är nyexaminerad att bli trygg i din roll som tandläkare. Tillsammans med en erfaren handledare går ni på ett strukturerat sätt igenom de moment som ingår i allmäntandläkarens uppdrag och du får stöd i att utveckla din kliniska färdighet. Vi har också ett övergripande introduktionsprogram för alla nya folktandvårdare. Det här programmet hjälper dig att få en god inblick i organisationen men ger dig också chansen att lära känna andra nyanställda kollegor.
Som organisation erbjuder Folktandvården goda utvecklingsmöjligheter, du kan både bredda och fördjupa din odontologiska kompetens genom att till exempel engagera dig i utvecklingsprojekt eller någon arbetsgrupp. Du kan också söka någon av de tidsbegränsade tjänster som återkommande utannonseras inom specialisttandvården eller kanske vill du utvecklas om chef och söka vårt framtida ledarprogram?
Kliniken ligger tillsammans med vårdcentral och apotek centralt i Tingsryd.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, det betyder att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Detta är en tillsvidaretjänst men en inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation och som är engagerad och trivs med ditt arbete. Du lägger stor vikt vid den odontologiska kvalitén och du är intresserad av att fortsätta både utveckla och utvecklas.
Förutom dina odontologiska meriter är också dina personliga egenskaper viktiga: vi söker dig som har en positiv grundinställning, är en lagspelare och bidrar till vår goda stämning på jobbet. Vi utgår från en gemensam medarbetaridé: att vi ser varandra och vår del i helheten.
ÖVRIGT
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
I Kronoberg finns möjlighet till livskvalité för dig som uppskattar att ha nära till jobbet. Här kan du leva i en trygg småstad eller njuta av livet på landsbygden. I Kronoberg finns sport och kultur, puls och vila. Det här är helt enkelt en levnadsvänlig plats för den som vill ha ut mycket av livet.
Vi kan erbjuda dig förmåner i form av:
* tjänstepension
* flyttbidrag
* skobidrag
* möjlighet till löne- och semesterdagsväxling
* möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
* friskvårdsbidrag
* massagebidrag
* blodgivning och mammografi på arbetstid
* medlemskap i personalklubb som bl.a. anordnar en del aktiviteter
Vi har också en fenomenal inflyttarservice som gärna hjälper till när du ska flytta till Kronoberg.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 777/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård Kontakt
Kliniksamordnare
Frida Kennedy 0477-794820 Jobbnummer
9599994