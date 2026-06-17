Tandläkare till Folktandvården i Piteå
Region Norrbotten / Tandläkarjobb / Piteå Visa alla tandläkarjobb i Piteå
2026-06-17
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Folktandvården i Norrbotten är arbetsplatsen där du får möjlighet att arbeta med alla typer av tandvård. Vi har 23 allmäntandvårdskliniker, medicinsk tandvårds och specialisttandvård.
Varje dag arbetar vi för vår vision "En frisk mun i alla åldrar" så att norrbottningarna ska hålla sig friska i munnen, hela livet. Välkommen till en arbetsplats där vi jobbar tillsammans och där du kan göra skillnad!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och stabil, flexibel och strukturerad.
Det här får du arbeta med
Folktandvården i Piteå är arbetsplatsen där du får möjlighet att arbeta med tandvård som omfattar hela spektrat av modern odontologi och förebyggande insatser. Vi strävar efter ett arbetssätt med teamtandvård för att skapa bästa möjliga flöde för våra patienter – så att fler kan få sin tandvård tryggad.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
NTT
Kajsa Nilsson kajsa.m.nilsson@norrbotten.se +4692376010 Jobbnummer
9967423