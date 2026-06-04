Tandläkare till Folktandvården i Ingelstad
Region Kronoberg, Folktandvård / Tandläkarjobb / Växjö Visa alla tandläkarjobb i Växjö
2026-06-04
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Är du tandläkare och trivs med att träffa patienter i olika åldrar och med skiftande tandvårdsbehov? Vill du ha ett jobb som är meningsfullt och där du känner att du verkligen gör skillnad? Då har vi jobbet för dig – vi söker tandläkare till Folktandvården i Ingelstad.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa – varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du arbetar brett inom barn-, vuxen-, allmän- och akut tandvård. Vi har patienter i alla åldrar från 1 år och uppåt vilket gör arbetet både varierat och utvecklande.
Det här är en mindre klinik på landsbygden, vilket ger dig möjlighet att:
• Bygga långsiktiga patientrelationer du får verkligen följa dina patienter över tid
• Vara en nyckelperson i verksamheten här blir du inte en i mängden
• Arbeta nära dina kollegor i ett team med korta beslutsvägar
Om du är nyexaminerad kan vi erbjuda dig en trygg och strukturerad introduktion. Du får:
• En erfaren handledare som stöttar dig i din utveckling
• Arbeta utifrån en tydlig checklista för klinisk introduktion
• Möjlighet att stegvis utveckla din kliniska kompetens och bli trygg i din yrkesroll
Du deltar även i Folktandvårdens gemensamma introduktionsprogram, där du får en god inblick i organisationen och möjlighet att lära känna andra nyanställda kollegor.
Som en del av Folktandvården har du goda möjligheter att utvecklas genom hela yrkeslivet. Du kan både bredda och fördjupa din kompetens, till exempel genom att delta i utvecklingsprojekt eller arbetsgrupper. Det finns också möjlighet att söka tidsbegränsade tjänster inom specialisttandvård eller utvecklas vidare mot en chefsroll genom vårt ledarprogram.
Kliniken ligger tillsammans med vårdcentral och apotek centralt i Ingelstad.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, det betyder att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Detta är en tillsvidaretjänst men en inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation och som är engagerad och trivs med ditt arbete. Du lägger stor vikt vid den odontologiska kvalitén och du är intresserad av att fortsätta både utveckla och utvecklas.
Förutom dina odontologiska meriter är också dina personliga egenskaper viktiga: vi söker dig som har en positiv grundinställning, är en lagspelare och bidrar till vår goda stämning på jobbet. Vi utgår från en gemensam medarbetaridé: att vi ser varandra och vår del i helheten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
I Kronoberg finns möjlighet till livskvalité för dig som uppskattar att ha nära till jobbet. Här kan du leva i en trygg småstad eller njuta av livet på landsbygden. I Kronoberg finns sport och kultur, puls och vila. Det här är helt enkelt en levnadsvänlig plats för den som vill ha ut mycket av livet.
Vi kan erbjuda dig förmåner i form av:
• tjänstepension
• flyttbidrag
• möjlighet till löne- och semesterdags växling
• möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
• friskvårdsbidrag
• massagebidrag
• skobidrag
• mammografi och blodgivning på arbetstid
• medlemskap i personalklubb
• inflyttarservice för dig som inte bor i Kronoberg idag men flyttar hit för att börja jobba hos oss
Vi har också en fenomenal inflyttarservice som gärna hjälper till när du ska flytta till Kronoberg.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 363/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård Kontakt
Kliniksamordnare
Sofia Rosell 0470588000 Jobbnummer
9948054