Tandläkare till Folktandvården Hornstull
Region Stockholm / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tandvård som gör skillnad - på riktigt?
På Folktandvården Stockholm brinner vi för att utveckla både medarbetare och munhälsa.
Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll, samtidigt som du bidrar till en bättre folkhälsa för alla stockholmare - vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Nu söker vi en engagerad och nyfiken tandläkare till vår klinik i Hornstull. Hos oss blir du en del av ett kompetent team där kunskapsutbyte och samarbete är en självklarhet, och där du får arbeta med modern teknik i en stimulerande och utvecklande miljö.
Ditt uppdrag
Som tandläkare hos oss får du en central och betydelsefull roll i arbetet med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla stockholmare. Du är teamets expert inom oral diagnostik och ansvarar för den långsiktiga helhetsbedömningen av patienternas munhälsa. Hos oss blir du en viktig del i att leverera patientsäker vård med hög kvalitet och bästa möjliga service. Ditt arbete kommer att variera från enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar - alltid med fokus på att skapa trygghet och ett gott bemötande. Som en del av Folktandvården Stockholm får du tillgång till ett starkt professionellt nätverk, kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas inom de områden som engagerar dig mest.
Vill du bli en del av ett härligt team mitt på Södermalm?
På Folktandvården Hornstull möts du av tio moderna och välutrustade behandlingsrum där vi erbjuder bred allmäntandvård av hög kvalitet. Här arbetar engagerade kollegor - vi är en mix av nyutexaminerade och erfarna behandlare - som tillsammans skapar en dynamisk och lärorik arbetsmiljö. Vi värdesätter gemenskap, samarbete och en god arbetsmiljö där alla får möjlighet att utvecklas och trivas. Kliniken har ett fantastiskt läge med närhet till tunnelbanans röda linje och flera busslinjer - enkelt och smidigt att ta sig hit oavsett var du bor.
Välkommen till Folktandvården Hornstull - här väntar både nya utmaningar och glada skratt!
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig legitimerade tandläkare, gärna med god erfarenhet och gärna inom allmäntandvårdens alla odontologiska ämnesområden. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv även i utmanande situationer och strävar efter att utveckla effektiva lösningar. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandläkare hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandläkare mot ett extra arvode
Att få samverka och byta erfarenheter med ett stort tandläkarnätverk med stor kompetensbredd
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom klinikchef, nischtandläkare och odontologisk samordnare
Att som nyutexaminerad gå vårt introduktionsprogram
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Helena Ljungberg, klinikchef, tel. 070-001 71 79 eller
Hanna Nörgaard, rekryterare, tel. 072-594 91 51
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur som bygger på ett tillitsbaserat ledarskap och ett starkt medarbetarskap. Hos oss ska du våga att tycka annorlunda, ha goda möjligheter till vidareutveckling och du ska framförallt må bra. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
9487551