Tandläkare till Folktandvården Hofors

2025-08-19
Vi söker nu tandläkare till vår klinik i Hofors, välkommen att bli en del av oss!
Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete. Lockas du av att jobba hälsofrämjande och få möjlighet att jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos oss får du bland annat som nyanställd tandläkare ta del av ett tvåårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik och ett flertal utbildningsdagar. Låter det intressant? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Hofors är en mindre ort med närhet till allt, belägen vid E16 mellan Falun och Gävle. Vi har goda tåg- och bussförbindelser till Gävle och vidare ut i landet. I Hofors finns gott om möjligheter till ett rikt friluftsliv, med både ishall, simhall, slalombacke och elljusspår mm. Här hittar du en stark klinik med mycket kunskap som har en familjär stämning där vi tar hand om varandra. Vi har ett varierat patientklientel och med en erfaren medarbetargrupp får du möjlighet till bra handledning och god kompetensutveckling. Kliniken har tio behandlingsrum och tillsammans är vi ett team på 15 medarbetare som hjälper varandra för bästa omhändertagande av patienterna.
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist och har en god samarbetsförmåga. Du eftersträvar alltid att ge patienten en kvalitativ tandvård i en lugn och omhändertagande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig med en svensk tandläkarlegitimation eller att du är i slutet av din tandläkarutbildning. Alternativt har du utländsk tandläkarlegitimation och ett godkänt resultat på Socialstyrelsens teoretiska kunskapsprov och där nästa steg mot svensk legitimation är att utföra praktisk tjänstgöring. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Du brinner för ditt yrke och tycker det är viktigt att nå goda resultat tillsammans med patienter och kollegor. Du har ett kreativt arbetssätt och är en god problemlösare.
Dina personliga egenskaper utmärks av ditt engagemang och vilja att utveckla både dig själv och verksamheten. Du stimuleras av samarbete och tycker om att arbeta i team, där du gärna delar med dig av dina erfarenheter.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Folktandvården Gävleborg AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Gävleborg AB
(org.nr 556702-1836) Arbetsplats
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Hofors Kontakt
Klinikchef
Klinikchef
Parichehr Kiaei parichehr.kiaei@regiongavleborg.se
9465057