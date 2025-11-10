Tandläkare till Folktandvården, Haparanda
Region Norrbotten / Tandläkarjobb / Haparanda Visa alla tandläkarjobb i Haparanda
2025-11-10
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Haparanda
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi på Haparanda folktandvård är en klinik med 8 anställda. Vi är ett glatt och trevligt gäng, vill du bli en av oss så är du varmt välkommen med din ansökan!
Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Här kan du spela golf på ömse sidor om riksgränsen, 11 hål i Sverige och 7 hål i Finland. Unikt! Här finns också spa-anläggningen CapeEast med världens största bastu, takterass med pool och mycket mer. Närheten till naturen ger dig goda friluftsmöjligheter. Sist men inte minst - vi har Ikea.
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad tandläkare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, lojal och har bra samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, är kvalitetsmedveten och har ett bra omdöme.
Det här får du arbeta medAtt arbeta som tandläkare hos oss omfattar hela spektrat av modern tandvård. I dagsläget arbetar vi med teamtandvård och flödesinriktat arbetssätt. Det innebär att du arbetar tillsammans med en tandsköterska och tandhygienist i olika typer av teampass.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid. Tillträde enligt övernskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Britt-Inger Grenemark brittinger.grenemark@norrbotten.se 0922-251 94, 072-526 27 40 Jobbnummer
9597235