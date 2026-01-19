Tandläkare till Folktandvården Hagfors och Ekshärad
Din arbetsplats
Folktandvården Hagfors och Ekshärad består av ett glatt och positivt gäng medarbetare i varierande åldrar.
Klinikerna är modernt utrustade med bland annat lustgasutrustning, panoramaröntgenmaskin samt utrustning för digitala avtryck. Vi är en klinik som är verksamma på två olika orter och erbjuder möjlighet till att använda vår klinikbil för tjänsteresor. Gratis parkering finns utanför båda klinikerna. För att förlänga helgen lite extra arbetar vi halvdag på fredagar.
Hagfors ligger i nordvästra Värmland och kännetecknas av sin natur. Kommunens stora naturområden ger möjligheter till en aktiv fritid med sport och friluftsliv året om, vare sig du gillar jakt, fiske, skidor eller motorsport. Här finns även butiker, kultur, föreningsliv och kommunal service. Med endast en timme till Karlstad med bil och cirka 45 minuter med flyg till Stockholm Arlanda finns möjlighet till både det lugna i Hagfors och närhet till stadspuls.
Som tandläkare hos oss får du möjlighet att arbeta med allmäntandvårdens alla odontologiska ämnesområden. Du får arbeta med ett varierat patientklientel med vuxna, ungdomar, barn samt med äldre vuxna - alla med varierat vårdbehov.
Vi erbjuder en inspirerande och dynamisk miljö där utveckling, kvalitet och service alltid är i fokus. Är du ny i professionen erbjuder vi ett gediget introduktionsprogram som varvar teori och praktik, allt för att du ska få en så bra start på karriären. Du blir en del av en engagerad grupp kollegor som är stöttande och där vi skapar förutsättningar för individuellt utformad kompetensutveckling.
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön samt ett marknadslönetillägg på 6000 kronor utöver månadslön vid heltidsarbete.
Som tandläkare hos oss i Folktandvården Värmland finns det möjlighet till att:
- Handleda nyutexaminerade tandläkare.
- Karriärsutveckling som nischtandläkare, odontologisk samordnare eller klinikchef.
- Möjlighet till auskultation och arbete på specialistklinik.
Förmåner inom Folktandvården Värmland:
- Friskvårdsbidrag på 3000 kronor.
- Tjänstepension och försäkringar.
- Löneväxling till pension.
- Extra semesterdagar till dig över 40 år.
- Tillägg vid föräldraledighet.
- Avgiftsfri träning på våra gym.
Vi söker dig som inom din profession som tandläkare gärna arbetar med teamtandvård och behandlar egna patienter, såväl barn som vuxna.
Du kommer arbeta med arbetsfördelade undersökningar tillsammans med tandhygienist samt sköterska och vid intresse finns även möjlighet till en utökad arbetsfördelning.
Hos oss finns goda möjligheter att arbeta varierat inom hela tandläkarens kompetensområde, allt från lagningar och enklare tandreglering till större protetik och kirurgi. Skulle du vilja nischa dig inom ett speciellt område och agera lokal remissinstans så är det också något vi inom Folktandvården Värmland ser positivt på.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad tandläkare med svensk legitimation.
Som person är du flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du kan hantera eventuella förändringar på ett smidigt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är serviceinriktad genom att du alltid sätter patientens behovs i fokus, samtidigt som du är kvalitetsmedveten och säkerställer att arbetet följer uppsatta mål och standarder.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
