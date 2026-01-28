Tandläkare till Folktandvården Funäsdalen och Hede
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård / Tandläkarjobb / Härjedalen Visa alla tandläkarjobb i Härjedalen
2026-01-28
Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård i Härjedalen
Vill du jobba på en mindre klinik i glesbygd med flera olika patientgrupper?
Vi söker nu 1-2 tandläkare för att bemanna våra kliniker i Hede och Funäsdalen. Här kommer vi göra vårt bästa för att hitta en framtid som passar dig.
Bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i. Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet. Här får du chans att jobba i ett team med erfarna, självständiga och kompetenta kollegor, som har roligt tillsammans på jobbet.
Härjedalen välkomnar dig, inte bara med en storslagen natur och vackra vyer, utan också till ett liv i lugnare tempo, där möjligheterna till omväxling i arbete och fritid är stora. För den som så önskar kommer det inte vara några problem att fylla din fritid, olika friluftsaktiviteter finns i mängder, och i byarna är det lokala föreningslivet ofta starkt närvarande med diverse föreningar och aktiviteter. Här är det mesta personligt, behagligt småskaligt och präglat av livskvalitet. Vi tar din utveckling på allvar och vill få ditt livspussel att fungera!
Både Funäsdalen och Hede bjuder på en storslagen natur med möjligheter till skidåkning, vandring, fiske och annat friluftsliv. Kring Funäsdalen finns flera fina skidanläggningar, bland annat i Ramundberget, Tänndalen och Tännäs, allt detta når du inom 30 minuter från byn. I närheten av Hede har du Vemdalens skidområden Vemdalsskalet, Björnrike och Storhogna ca 30-40 minuter bort. I båda byarna finns det mesta av samhällsservice man kan tänkas behöva. Hälsocentral, Grundskolor åk F-9, förskolor, mataffärer, apotek, flertal butiker och restauranger.
Om du är nyfiken på livet i Härliga Härjedalen finns mycket praktisk information, tips och inspiration på Härjedalens kommuns inflyttarwebb www.härligahärjedalen.se

Publiceringsdatum
2026-01-28

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs med att arbeta utifrån bredden inom yrket som allmäntandvården erbjuder. Här möter du och arbetar med alla olika patientkategorier: barn, vuxna, akuta och nödvändig tandvård. Här har du chansen att få jobba på en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad. Du får jobba utifrån din fulla kompetens med all typ av vanlig, och ovanlig, förekommande behandling inom allmäntandvården.Kvalifikationer
Svensk legitimation som tandläkare, gärna med några års erfarenhet.
Goda språkkunskaper i svenska, i både tal och skrift.
God samarbets- och planeringsförmåga, noggrannhet samt ekonomiskt sinnelag är egenskaper som också behövs för att du på bästa sätt ska kunna bidra till vår gemensamma strävan att erbjuda en god tandvård i Härjedalen.
B-körkort.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/18/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/jobba-hos-nagon-av-vara-verksamheter Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Enhetschef, Leg. Tandhygienist
Emma Backman emma.m.backman@regionjh.se 0730439914 Jobbnummer
9709426