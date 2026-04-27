Tandläkare till Folktandvården Edsbyn
2026-04-27
Nu söker vi tandläkare till vår klinik i Edsbyn!
Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! .
Kliniken ligger centralt belägen i Edsbyn, i hjärtat av Hälsingland. Här finns närhet till skog och mark, berg och dalar, sjöar och älvar. Här finns även ett rikt kultur- och föreningsliv. Låter det intressant? Då är Edsbyn och Hälsingland platsen för dig! Kliniken har nio behandlingsrum och tillsammans är vi ett team på 15 medarbetare som samarbetar och hjälper varandra för bästa omhändertagande av patienterna.
Arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist. Tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig med en svensk tandläkarlegitimation eller att du är i slutet av din tandläkarutbildning. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Du brinner för ditt yrke och tycker det är viktigt att nå goda resultat tillsammans med patienter och kollegor. Du har ett kreativt arbetssätt och är en god problemlösare.
Dina personliga egenskaper utmärks av ditt engagemang och vilja att utveckla både dig själv och verksamheten. Du stimuleras av samarbete och tycker om att arbeta i team, där du gärna delar med dig av dina erfarenheter.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Folktandvården Gävleborg är ett bolag, helägt av Region Gävleborg och ett av de största tandvårdsföretagen i Sverige. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker.
Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. Den ska vara en självklarhet för hur vi agerar i Folktandvården Gävleborg och lyder som följer:
* Professionalism och ansvar
* Respekt och ödmjukhet
* Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Folktandvården Gävleborg AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318390".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Gävleborg AB
(org.nr 556702-1836)
828 32 EDSBYN Arbetsplats
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Edsbyn Kontakt
Camilla Hedlund
