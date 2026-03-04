Tandläkare till Folktandvården Boo, Nacka
2026-03-04
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Nu välkomnar vi en tandläkare till kliniken i Boo i Nacka!
Ditt uppdrag
Som tandläkare hos oss har du en viktig roll i att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård till både barn och vuxna med varierat vårdbehov. Du ansvarar för den långsiktiga helhetsbedömningen och genomför allt från enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar - alltid med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och god service.
Vi välkomnar dig till vår nyrenoverade och moderna klinik. Här får du arbeta i ett stöttande team med goda möjligheter till utveckling och kunskapsutbyte. Kliniken har ett stabilt patientunderlag och ligger nära matbutiker, restauranger, gym och kostnadsfri parkering. Buss till Slussen på 15 minuter. Så ta nu chansen att bli en del av ett utvecklingsorienterat team på en arbetsplats där modern tandvård möter en trivsam miljö.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare. Gärna med erfarenhet, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har en hög servicenivå och ett professionellt bemötande samt är förtroendeskapande och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift, och är nyfiken samt lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet till andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här erbjuder vi dig
Hos Folktandvården Stockholm får du ta del av ett stort och professionellt nätverk, med möjlighet till:
Handledning av nyutexaminerade tandläkare mot extra arvode.
Karriärutveckling inom exempelvis klinikledning, nischtjänster och odontologisk samordning
Schemalagd helgtjänstgöring med extra helgtillägg.
Nära samarbete med våra specialistkollegor på Eastmaninstitutet.
Introduktionsprogram för dig som är nyutexaminerad.
Våra förmåner:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension och möjlighet till löneväxling
Extra semesterdagar för dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Subventionerad läkarvård och frisktandvård
Möjlighet till del i vår incitamentsmodell
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi använder oss av personlighetstest och problemlösningstest som en del av rekryteringsprocessen. Välkommen med din ansökan senast den 25 mars-2026.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Malin Lam Vu, klinikchef, 070-245 89 46
Hanna Nörgaard, rekryterare, tel. 072-594 91 51
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
