Tandläkare till Folktandvården Bäckagård-Söndrum i Halmstad
2026-01-28
Nu välkomnar vi tandläkare till vårt team!
Om arbetet
Som tandläkare hos oss arbetar du med tandvård för barn och vuxna och i nära samarbete med andra medarbetare på kliniken.
För oss är din delaktighet i arbetet med klinikens och Folktandvården Hallands gemensamma utveckling av största vikt.
Idag är vi totalt 25 anställda på kliniken och några av oss delar sin arbetsvecka mellan klinikerna i Söndrum och Laholm. Kliniken ingår i verksamhetsområde Halmstad-Laholm.
Om arbetsplatsen
Kliniken flyttade in i nya fina lokaler i januari och är samlokaliserad med vårdcentralen på Bäckagård. Klinikens läge erbjuder goda bussförbindelser.
Hos oss erbjuds du ett varierande arbete där du jobbar tillsammans i nära team.
Det är viktigt att vi som jobbar här utvecklas och fortbildar oss, och vi uppmuntrar till egna idéer och initiativ när det gäller verksamhetens utveckling, utbildningar och kurser.
Som tandläkare hos oss blir du en del av en glad och engagerad arbetsgrupp med varierad bakgrund och erfarenhet. För oss är det viktigt att hela kliniken ska känna sig som ett team där alla är lika viktiga och där vi stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med tandläkarlegitimation giltig inom EU. I den här tjänsten kräver vi att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Klinisk erfarenhet är meriterande.
Du är intresserad av förbättringar och tar ansvar för såväl din egen som folktandvårdens utveckling. Du gillar utmaningar och har ett intresse av att utvecklas i ditt yrke.
Som person tycker du om att arbeta med både barn och vuxna, har ett stort tålamod och ser utmaningarna du möter som utvecklande. Vidare har du förmåga att förstå och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för klinikens bästa. Förutom god odontologisk kompetens och noggrannhet ser vi att du har ett stort engagemang och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi har ett datoriserat journalsystem, vilket kräver erfarenhet och allmänna IT-kunskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
