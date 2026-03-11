Tandläkare till folktandvården Arvika och Åmotfors
2026-03-11
Vill du arbeta i ett engagerat team med fokus på kvalitet och god arbetsgemenskap? Hos Folktandvården Arvika-Åmotfors får du utvecklas i en stabil verksamhet med bred kompetens och nära samarbete.
Din arbetsplats
Stabilitet, utveckling och nöjda patienter kännetecknar Folktandvården Arvika-Åmotfors, som är Värmlands största folktandvårdsklinik. Kliniken består av två enheter på orterna Arvika och Åmotfors. Tillsammans är vi 49 medarbetare varav nio tandläkare.
Här jobbar flera nischade kollegor inom endodonti, kirurgi och lustgas. I Arvika har vi en tandregleringsklinik samt panoramaröntgen på samma våning. Vi har även nära tillgång till specialisterna i den övriga organisationen. I norra delen av kommunen nyttjar vi även ett nybyggt tandvårdsrum i anslutning till SÄBO och grundskolan i Charlottenberg, samt en skolklinik i Koppom.
Vi jobbar enligt arbetsmodellen 7-7, det innebär att man jobbar förmiddag- eller eftermiddagsskift. Passet består av 6 timmar klinisk tid (patienttid) och 2 timmar administrativ tid.
Våra patienter är i alla åldrar, 10 100 vuxna, 7 000 barn och unga (totalt på alla enheterna).
På Folktandvården i Arvika och Åmotfors är vi stolta över vår gemenskap, där vi tillsammans skapar en trygg och kvalitativ vård för våra patienter och har samtidigt en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi har en platt organisation i Värmland där vi jobbar i team och nära våra specialister. Som ny tandläkare har du en handledare under hela första året så att du på ett tryggt sätt kommer in i din yrkesroll. Folktandvården Värmland har dessutom ett gediget tvåårigt introduktionsprogram.
Vi söker dig som inom din profession tandläkare gärna arbetar med teamtandvård och behandlar egna patienter, såväl barn som vuxna. Du kommer arbeta arbetsfördelat med undersökningar tillsammans med tandhygienist samt sköterska. Vid intresse finns även möjlighet till en utökad arbetsfördelning. Hos oss finns goda möjligheter att arbeta varierat inom hela tandläkarens kompetensområde, allt från lagningar och enklare tandreglering till större protetik och kirurgi. Skulle du vilja nischa dig inom ett speciellt område och agera lokal remissinstans så är det också något vi inom Folktandvården Värmland ser positivt på.
Dina kunskaper och kompetenser
Du har tandläkarutbildning och EU legitimation är ett krav. Du arbetar tryggt i team, har ett serviceinriktat bemötande och är kvalitetsmedveten i ditt kliniska arbete.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
