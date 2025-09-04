Tandläkare till en härlig team i Norrköping, Kneippentandläkarna
2025-09-04
Information om arbetsplatsen
Kneippentandläkarna är en familjär tandvårdsmottagning som erbjuder kvalitativ tandvård för alla åldrar.
Vår vision är att kunna utföra en så stor del av patientens behandling som möjligt på hemmaplan. Det innebär att vi erbjuder tandvård som exempelvis bastandvård, protetik, kirurgi samt implantat.
Mottagningen finns i fräscha ljusa lokaler på markplan med modern utrustning. Runt arbetsplatsen finns en härlig oas av grönska och rhodendrium dal. Hos oss arbetar vi som ett stort härlig team med nära samarbete tillsammans med en Oral kirurg som kommer regelbundet.
Nischen som finns på kliniken idag är protetik och kirurgi. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter som tandläkare. Vi arbetar i Frenda Journalföringssystem och har patienter i alla åldrar, från barn till äldre och personer med tandvårdsstöd.
Kliniken strävar efter att erbjuda så mycket av patientens behandling som möjligt på kliniken och du har många möjligheter att arbeta brett eller nischa dig. Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är nyexaminerad eller dig med arbetserfarenhet. Du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift och kan enkelt komma in i nya system.
Som nyexaminerad kommer du att erbjudas handledning. Vill du som erfaren tandläkare ta med en tandsköterska är vi öppna för det.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett stort engagemang för både patienter och medarbetare, och som trivs med att ta ansvar. Dina personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, nyfiken och tycker om att arbeta brett samt är flexibel där du kan hantera exempelvis akutpatienter som kommer in under arbetsdagen. Du är en teamplayer som värdesätter dina kollegor samt goda och långsiktiga patientrelationer.
Vi erbjuder en härlig arbetsplats med stor utvecklings potential.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstid per vecka: 40 timmar/ heltid.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse och deltid kan diskuteras.
Bra löneutveckling och handledning som anpassas efter individ med vikt på protetik och implantat.
Tillgång till Oral kirurg som kommer frekvent till kliniken.
Tillsättning sker löpande.
Kinikchef: Monica
Koordinator; Erika
email: monica.nguyen@ptj.se
Mobil: 0738389938
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
