Tandläkare till Dr Obaidi Tandvård Eskilstuna
2026-01-11
Vill du arbeta som tandläkare i en modern och växande tandvårdskedja där kvalitet, självständighet och arbetsglädje står i fokus?
Dr Obaidi Tandvård söker nu en engagerad tandläkare som vill bli en del av vårt team i Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-01-11Om företaget
Dr Obaidi Tandvård är en etablerad och växande tandvårdskedja med två kliniker i Eskilstuna. Vi erbjuder högkvalitativ allmäntandvård i en trygg och professionell miljö, med fokus på kvalitet, långsiktiga patientrelationer och god arbetsmiljö.
Vi arbetar med modern utrustning, effektiva flöden och har korta beslutsvägar. Hos oss värdesätts kompetens, ansvarstagande och samarbete.Om tjänsten
Som tandläkare hos oss arbetar du självständigt med ett brett allmäntandvårdspanorama och har stöd av erfarna tandsköterskor. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Undersökningar, diagnostik och behandlingsplanering
* Allmäntandvård inklusive protetik och kirurgi (utifrån kompetens)
* Akuttandvård
* Journalföring och patientkommunikation
* Bidra till hög vårdkvalitet och god patientupplevelse
Tjänsten kan anpassas som heltid eller deltid, med start enligt överenskommelse. Möjlighet finns att arbeta på båda klinikerna.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad tandläkare i Sverige
* Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
* Är trygg i din yrkesroll eller motiverad att utvecklas
* Arbetar strukturerat, ansvarsfullt och patientfokuserat
* Trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Erfarenhet är meriterande men även nyutexaminerade tandläkare är välkomna att söka.
Vi erbjuder:
* En stabil och växande verksamhet med två kliniker
* God tillgång till patienter
* Stödjande team med erfarna kollegor
* Möjlighet till kompetensutveckling
* Konkurrenskraftiga villkor och ersättning enligt överenskommelseSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför din ansökan så snart som möjligt.
CV och personligt brev skickas till: omaalo94@gmail.com
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta klinikchef Omar Al-Obaidi omaalo94@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: omaalo94@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dr Obaidi Tandvård AB
(org.nr 559255-1930)
Kyrkogatan 6 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Jobbnummer
9677265