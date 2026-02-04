Tandläkare till DermaDent i Sundbyberg
Vem är vi?
DermaDent i centrala Sundbyberg växer och söker en ny tandläkare som kan vara en till presentant för kliniken. Kliniken har fem behandlingsrum med stora ambitioner.
Vi har fokus främst på kvalitet och service. Vi skall erbjuda bästa möjliga tandvård. Estetiken är en del av vårt namn. Vi utför alla sorts behandlingar och tar emot remisser i de flesta specialiteter, mest inom kirurgi och endodonti. Stora komplicerade fall med bettrehabilitering är en vardag. Kliniken är ganska ny och vi har mest mortdarna utrustningar som finns, samt mikroskop och skan.
Arbetet hos oss kommer vara flexibelt och vi är öppna för disk.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv, utåtriktad, noggrann, strukturerad, har en god samarbetsförmåga och ha patienten i fokus. Vi söker dig som älskar service och kvalitet, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vill du bli vårt ansikte utåt? Vill du stadga dig på en arbetsplats där du trivs och jobbar i många år?
