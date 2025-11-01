Tandläkare till DermaDent i Sundbyberg
Dermadent Sweclinic AB / Tandläkarjobb / Sundbyberg Visa alla tandläkarjobb i Sundbyberg
2025-11-01
Vem är vi?
Dermadent i centrala Sundbyberg växer och då med söker en helst erfaren tandläkare som kan vara ansiktet ut. Kliniken har fem behandlingsrum med stora ambitioner.
Vi har fokus främst på kvalitet och service. Vi skall erbjuda bästa möjliga tandvård. Vi utför alla behandlingar och tar emot remisser i de flesta specialiteter mest inom kirurgi och endodonti. Vi har mikroskop, skan och nyaste mest avancerade modarna utrustning
Arbetet hos oss kommer vara flexibelt och vi är öppna för disk.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv, utåtriktad, noggrann, strukturerad, har en god samarbetsförmåga och ha patienten i fokus. Vi söker dig som älskar service och kvalitet, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vill du bli vårt ansikte utåt? Vill du stadga dig på en arbetsplats där du trivs och jobbar i många år? Du är välkommen att skicka din ansökan till info@dermadent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dermadent.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dermadent Sweclinic AB
(org.nr 559051-0599), https://dermadent.se/
Humblegatan 34 (visa karta
)
172 39 SUNDBYBERG Arbetsplats
DermaDent Jobbnummer
9584303