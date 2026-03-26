Tandläkare till Dentalum Örnsköldsvik
Dentalum Operations AB (publ) / Tandläkarjobb / Örnsköldsvik
2026-03-26
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentalum Operations AB (publ) i Örnsköldsvik
, Mark
, Umeå
, Skellefteå
, Östersund
eller i hela Sverige
Det händer något stort i svensk tandvård - och det börjar här.
Vi bygger inte bara en ny klinik. Vi skriver ett nytt kapitel i Örnsköldsvik. Och du har chansen att vara med från allra första sidan.
Dentalum gör nu en historisk satsning - mitt på torget, mitt i stan - för att förändra tandvården där behoven är som störst. Det är en investering i människors hälsa, i klinisk kvalitet, i framtidens arbetsmiljö. Och i dig.
Det här är din chans att göra något riktigt stort
Vi bygger en ny klinik från grunden, med bästa möjliga läge, bästa möjliga utrustning och ett team som vill samma sak: skapa en arbetsplats där både patienter och medarbetare trivs i magen.
Fyra ljusa, toppmoderna behandlingsrum Helt ny utrustning och smarta flöden Ett kompetent, handplockat team Specialiststöd och kollegor som vill lyfta tillsammans En klinik som kommer att göra skillnad - varje dag
Men viktigast av allt: Du får vara med och forma allt från början, så som flöden, stämning, arbetssätt och kultur.
Vad innebär det för dig?
Du blir pionjär i en klinik som sätter ny standard Du jobbar med både bredd och djup - från allmäntandvård till avancerade behandlingar Du får utvecklas via Dentalum Academy, ledarskapsprogram och nischade kurser Du blir en nyckelperson i vår expansion i Norrland Du får ett attraktivt flyttpaket och vi ser till att du landar tryggt
Är du den vi söker?
Du är legitimerad tandläkare. Du har hjärtat på rätt ställe och blicken framåt. Du älskar tanken på att få bygga upp något - inte bara arbeta i något färdigt. Du vill mer än ett jobb. Du vill vara med och förändra.
Nu ritar vi om kartan och du har pennan i handen
Tillgången till tandvård i Örnsköldsvik är för låg. Väntetiderna är för långa. Nu kliver vi in med ambition, kraft och riktning.
Vi gör inte det här för att det är enkelt. Vi gör det för att det behövs. Och för att vi tror på något större.
Det här är Dentalum 2.0 - och nu börjar det på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Storgatan 16 (visa karta
)
891 63 ÖRNSKÖLDSVIK
Dentalum
9821431