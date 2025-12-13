Tandläkare till Dentali Tandvård
2025-12-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Erfaren Tandläkare Söks till Dentali Klinik
Vår klinik växer, och vi söker nu en ambitiös och engagerad tandläkare som trivs med varierande behandlingar .
Hos oss får du:
Möjlighet att arbeta i en modern klinik med 6 behandlingsrum och CBCT
Tillgång till specialister inom implantat och andra avancerade behandlingar
En härlig arbetsmiljö där vi arbetar som ett team inom allmän- och specialisttandvård, inklusive protetik, implantat, ortodonti och estetisk tandvård
Stora utvecklingsmöjligheter genom Dentali Academy
Plats: Dentali Klinik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs mer om oss: https://dentali.se/
Se vår klinik: Virtuell rundturhttps://my.matterport.com/show/?m=mcDfbNVmVTL
Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/dentali3a/
Är du vår nya kollega? Skicka din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
