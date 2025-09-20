Tandläkare till centrala Göteborg arbeta deltid på provision
Avenue Dental Care AB / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2025-09-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avenue Dental Care AB i Göteborg
Tandläkare sökes till Avenue Dental Care - Deltid med provisionsbaserad ersättning
Vi på Avenue Dental Care söker en engagerad och självständig tandläkare som vill arbeta deltid hos oss i centrala Göteborg. Tjänsten passar dig som uppskattar flexibilitet, har en god patientkontakt och vill vara en del av en mindre men välfungerande klinik med hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-20Om tjänsten
Deltidstjänst, upplägget anpassas efter överenskommelse.
Arbetet sker självständigt med eget patientansvar.
Vi erbjuder enbart fast provision på inarbetad omsättning - ingen grundlön. Du får alltså betalt baserat på de behandlingar du själv utför och fakturerar.
All utrustning, material, personalstöd och patientflöde tillhandahålls av kliniken.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare med några års erfarenhet
Har ett professionellt bemötande och värdesätter hög kvalitet i arbetet.
Trivs med ett upplägg där prestation ger direkt resultat i form av ersättning.
Är intresserad av att jobba deltid, t.ex. 1-2 dagar/vecka.
Vad vi erbjuder:
Ett trevligt och personligt arbetsklimat i en etablerad klinik med gott rykte.
Möjlighet att påverka dina arbetstider.
Full patientbokning via vår reception och digitala system.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av dig själv till wahid@datanova.se
. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig.
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Välkommen till Avenue Dental Care - där vi kombinerar kvalitet, omsorg och flexibilitet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: wahid@datanova.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare Avenyn". Arbetsgivare Avenue Dental Care AB
(org.nr 559370-5709)
Kungsportsavenyen 30 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9518752