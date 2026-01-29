Tandläkare till Aqua Dental Täby
2026-01-29
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandläkare på Aqua Dental Täby kommer du jobba på en modern klinik i hjärtat av Täby Centrum. På kliniken erbjuds tandvård inom en stor bredd av områden, från allmän till estetisk tandvård samt kirurgi och rotbehandlingar med mikroskop. Du kommer ha möjlighet att påverka din arbetsdag och jobba i en arbetsmiljö där du delar erfarenheter med dina kollegor för att tillsammans utveckla verksamheten framåt. Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Du kommer i rollen att tillsammans i ditt team och med ett gediget stöd från kollegorna på kliniken att skapa ett smidigt patientflöde med hög service från start till slut. Utöver detta finns det stora möjligheter till att få utökade ansvarsområden på kliniken.
Du kan läsa mer om kliniken HÄR!
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som tandläkare
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården och servicen
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Vilja att utvecklas och räds inte för att se nya vägar och möjligheter
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst med sysselsättningsgrad 95% med start enligt överenskommelse. På kliniken arbetar vi enligt skift vilket innebär exempelvis helgarbete var 6:e helg.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 22 februari.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Sven Öqvist, sven.oqvist@aquadental.se
