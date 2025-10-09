Tandläkare till Aqua Dental Östersund
Aqua Dental AB / Tandläkarjobb / Östersund Visa alla tandläkarjobb i Östersund
2025-10-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aqua Dental AB i Östersund
, Åre
, Umeå
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Att arbeta som tandläkare på Aqua Dental Östersund är både utvecklande och inspirerande! Här får du chansen att arbeta med avancerade och varierade patientfall som verkligen utmanar och stärker din kompetens. Kliniken är också en utbildningsplats för meriteringstandläkare och har specialistkompetens inom flera områden knuten till verksamheten - vilket skapar en lärorik och stimulerande miljö där kunskap ständigt delas och fördjupas. Genom vårt delegerade arbetssätt blir du en viktig del av ett engagerat team där alla bidrar och samarbetar för att ge bästa möjliga vård - och där du som medarbetare får stort förtroende och utrymme att växa. På kliniken arbetar du på en modern klinik med 12 behandlingsrum med 10 tandläkarkollegor, 3 hygienister och 13 tandsköterskor.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som tandläkare
Har en stark vilja att fortsätta utvecklas
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården
Är flexibel och kommunikativ
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
För dig som överväger denna möjlighet men som inte bor i Östersund idag erbjuder vi just nu ett förmånligt flyttpaket som inkluderar:
Flyttbonus upp till 150 000 kr!
8 resor tur och retur till din gamla ort
4 extra lediga dagar
Läs mer om flyttpaketet HÄR!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 2 november.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Sarah Ong Pålsson, sarah.ongpalsson@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://www.aquadental.se Arbetsplats
Aqua Dental Kontakt
Sarah Ong Pålsson sarah.ongpalsson@aquadental.se Jobbnummer
9548217