Tandläkare till Aqua Dental Örebro med intresse för protetik
2025-12-12
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandläkare på Aqua Dental Örebro blir du en central del av ett ambitiöst team som brinner för högkvalitativ tandvård. Här möter du en klinik med bred kompetens inom både allmän, estetisk och specialist inriktad vård, och där protetiska behandlingar är en självklar och återkommande del av vardagen, särskilt nu när den särskilda tandvårdsersättningen införs som tydligt ökar behovet av trygga och kvalitativa protetiska behandlingar. Det gör tjänsten idealisk för dig som vill arbeta mer med protetik och samtidigt vidareutveckla din kompetens inom området.
Du kommer ha möjlighet att påverka din arbetsdag och jobba i en arbetsmiljö där du delar erfarenheter med dina kollegor för att tillsammans utveckla verksamheten framåt. Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som tandläkare
Har ett intresse för protetik och vill utvecklas inom området
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 4 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Jenny Wiik, jenny.wiik@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.
Aqua Dental AB (org.nr 556812-1189), https://www.aquadental.se
Aqua Dental
Alice Johanssson alice.johansson@aquadental.se
9641154