Tandläkare till Aqua Dental Nacka
2026-04-22
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandläkare på Aqua Dental Nacka kommer du jobba på en modern klinik mitt i Nacka Forum. På kliniken erbjuds tandvård inom en stor bredd av områden, från allmän till specialisttandvård. Du kommer ha möjlighet att påverka din arbetsdag och jobba i en arbetsmiljö där du delar erfarenheter med dina kollegor för att tillsammans utveckla verksamheten framåt. Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Du kommer i rollen att tillsammans i ditt team och med ett gediget stöd från kollegorna på kliniken att skapa ett smidigt patientflöde med hög service från start till slut. Utöver detta finns det stora möjligheter till att få utveckling och utökade ansvarsområden på kliniken och inom bolaget.
Du kan läsa mer om kliniken HÄR!
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som tandläkare
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården och servicen
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Vilja att utvecklas och räds inte för att se nya vägar och möjligheter
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 17 maj.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Zohra Kadem, zohra.kadhem@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Läs mer om livet som Aqua Rebel HÄR och se mer om Aquas vision i videon nedan!
