Tandläkare till Aqua Dental Mood
Aqua Dental AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-07-09
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Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Som tandläkare på Aqua Dental Mood kommer du jobba på en modern klinik i hjärtat av Stockholm. I rollen som allmäntandläkare hos oss kommer du att ta emot patienter med en stor variation av behandlingar. Du kommer i rollen att tillsammans i ditt team och med ett gediget stöd från kollegorna på kliniken att skapa ett smidigt patientflöde med hög service från start till slut. Utöver detta finns det stora möjligheter till att få utökade ansvarsområden på kliniken.
På kliniken erbjuds en stor bredd av tandvård med stort fokus på estetisk tandvård. Här kommer du dela arbetsplats med kollegor med lång erfarenhet inom tandvården och med estisk tandvård. Som en del av kliniken arbetar du nära kollegor för att säkerställa vård av högsta kvalitet där du också är med och bidrar till Aqua Dentals vision med att utveckla svensk tandvård. Kulturen på Aqua Dental präglas av ett öppet klimat, prestigelöshet och stark gemenskap, där vi säkerställer att du får det stöd du behöver för att lyckas i din roll - vi hjälper varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Du kan läsa mer om kliniken HÄR!
Vi söker dig som:
Legitimerad tandläkare
Strävar efter att ge den bästa möjliga tandvård och service till patienter
Brinner för att utvecklas
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 31 augusti.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Robin Söderlund, robin.soderlund@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047622-2095319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Norrlandsgatan 12 (visa karta
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111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
9998638