Tandläkare till Aqua Dental Karlstad
Aqua Dental AB / Tandläkarjobb / Karlstad Visa alla tandläkarjobb i Karlstad
2026-07-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aqua Dental AB i Karlstad
, Nacka
, Örebro
, Linköping
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runt om i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
• Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
• Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
• Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla, oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och personer med tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandläkare på Aqua Dental Karlstad blir du en del av ett kompetent och engagerat team på en modern klinik i hjärtat av Karlstad. Kliniken erbjuder tandvård inom ett brett spektrum av områden, från allmäntandvård till estetisk och specialisttandvård. Här arbetar vi nära varandra för att tillsammans utveckla verksamheten och skapa den bästa möjliga patientupplevelsen.
Vi söker dig som vill arbeta brett inom allmäntandvården och fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Hos oss får du arbeta med ett varierat patientunderlag och ett stort behandlingsspann, vilket ger goda möjligheter att utveckla både din kliniska kompetens och ditt självständiga arbete.
På Aqua Dental Karlstad arbetar vi i en klinik utformad enligt vårt senaste klinikkoncept, där patientupplevelsen står i fokus. Miljön är framtagen för att skapa trygghet och lugn och påminner mer om en hotellobby än en traditionell vårdinrättning. Kliniken erbjuder generösa öppettider och ett brett vårdutbud med allmän, förebyggande och akut tandvård samt estetiska behandlingar och specialisttandvård under samma tak.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjuk och professionell inställning gentemot både patienter och kollegor.
Vi söker dig som:
• Har minst två års erfarenhet som tandläkare
• Känner dig trygg inom allmäntandvård och har ett intresse av att fortsätta utvecklas inom ditt yrke
• Är engagerad, samarbetsorienterad och trivs i en modern klinikmiljö
• Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 2 augusti 2026.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig klinikchef Louise Almquist på louise.almquist@aquadental.se
.
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8051270-2096135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Järnvägsgatan 16 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
9999249