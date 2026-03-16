Tandläkare till Aqua Dental Karlastaden
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandläkare på Aqua Dental Karlastaden blir du en del av en helt ny och modern klinik som öppnade hösten 2024. Kliniken är utformad med patientens upplevelse i fokus. Här vill vi att känslan ska vara mer som att kliva in i en hotellobby än i en traditionell tandläkarmiljö. Vårt mål är att varje patient ska känna sig trygg och väl omhändertagen redan från första steget in på kliniken.
Vi erbjuder ett brett utbud av tandvård - från allmän tandvård till estetisk- och specialisttandvård. I rollen får du möjlighet att påverka din arbetsdag och arbeta i en stimulerande miljö där kunskap och erfarenheter delas kollegor emellan för att tillsammans utveckla verksamheten framåt. För att trivas i rollen tror vi att du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt, kombinerat med ödmjukhet gentemot både patienter och kollegor. Framför allt har du ett starkt driv och rätt inställning för att säkerställa att varje patient får ett professionellt bemötande och tandvård av högsta kvalitet.
Vi söker dig som:
Har minst 4 års erfarenhet som tandläkare
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Invisalign
Denna tjänst är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 6 april 2026.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig rekryterare, Jasmina Arnautovic, jasmina.arnautovic@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
417 55 GÖTEBORG
