Tandläkare till Aqua Dental Farsta
2025-08-21
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Dessutom är vi stolta över att inneha den högsta ISO-certifieringen inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandläkare på Aqua Dental Farsta kommer du bli en del av ett kompetent team och jobba på en modern klinik med de senaste verktygen. Aqua Dental Farsta är belägen i Farsta Centrum och är en nyrenoverad klinik som utger en lugn och professionell miljö för både patienter och medarbetare att vistas i. Kliniken har för närvarande 7 behandlingsrum och planerar att öppna ytterligare 1 till under 2025 och här erbjuder allt från barntandvård, till estetisk tandvård oh implantat kirurgi. Som en del av kliniken arbetar du nära kollegor för att säkerställa vård av högsta kvalitet där du också är med och bidrar till Aqua Dentals vision med att utveckla svensk tandvård. Kulturen på Aqua Dental präglas av ett öppet klimat, prestigelöshet och stark gemenskap, där vi säkerställer att du får det stöd du behöver för att lyckas i din roll - vi hjälper varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Aqua Dental Farsta är en klinik som andas kvalitet. Från entrén och bemötandet i receptionen, till kaffekoppen i det vardagsliknande väntrummet, teamet som hämtar dig till den förstklassiga behandlingen och tillbaka ut till receptionen som hjälper dig med nya tider. Du kommer att jobba med erfarna, härliga och kompetenta medarbetare som brinner för att erbjuda det bästa inom tandvård. Sedan kliniken öppnat har vi varit ett stabilt team som vuxit i storlek samtidigt som vi levererat högkvalitativ service genom fantastiskt samarbete. - Jan Noah, Regionchef Nordöst
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som allmäntandläkare
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Strävar efter att hålla en hög klinisk kvalitet och exceptionell patientnöjdhet
Står bakom och efterlever Aquas värderingar: Passion, kvalitet och tillgänglighet
Har en positiv inställning och är kollegial
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 14 september.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Agnieszka Zysk, agnieszka.zysk@aquadental.se
