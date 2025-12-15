Tandläkare till Aqua Dental Falun- Utvecklas inom implantologi
Aqua Dental AB / Tandläkarjobb / Borlänge Visa alla tandläkarjobb i Borlänge
2025-12-15
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aqua Dental AB i Borlänge
, Falun
, Västerås
, Nacka
, Enköping
eller i hela Sverige
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 850 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet samtidigt som vi satsar på våra nuvarande för att säkerställa en hög standard på alla våra nuvarande kliniker. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Att arbeta som tandläkare på Aqua Dental Dalarna
Hos Aqua Dental har vi två centralt belägna kliniker - en i Borlänge och en i Falun. Våra kliniker ligger mitt i städernas centrum, nära allt, och samarbetar tätt med varandra. Här finns möjlighet för dig att välja om du vill arbeta på en av orterna eller kombinera båda i en ambulerande roll.
Som tandläkare hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får stöd i det dagliga arbetet och i din professionella utveckling. Vi arbetar nära varandra och strävar alltid efter att leverera tandvård av högsta kvalitet till våra patienter. Du får också möjlighet att vara med och påverka din arbetsdag och bidra till att utveckla svensk tandvård tillsammans med oss på Aqua Dental.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt och en ödmjuk inställning både gentemot patienter och kollegor.
Masterprogram inom implantologi
I kombination med denna roll erbjuder vi även möjligheten till en plats, helt betald av Aqua Dental, till masterprogrammet inom implantologi på Goethe University i Frankfurt. Vi har tagit fram detta erbjudande då vi vill satsa på nya stjärnor inom tandvården och kunna få in ännu mer särskild kompetens till bolaget att erbjuda våra patienter. Under masterprogrammet har du eget ansvar gällande självstudier samt väl planering av de planerade kurstillfällena tillsammans med din klinikchef.
Vi ser denna satsning som en investering i din kompetens och i vår gemensamma framtid. Därför förväntar vi oss att du arbetar kvar hos på Aqua Dental Dalarna i minst två år efter avslutad utbildning - så att både du och kliniken får möjlighet att ta vara på din nya expertis.
Är du intresserad och vill läsa mer om masterprogrammet, klicka HÄR!
För dig där ett masterprogram i nuläget inte är ett naturligt nästa steg finns även möjlighet till att ta del av externt kursprogram innehållande grundläggande och fördjupande utbildningar inom implantologi. Utöver detta kommer vi framöver även kunna erbjuda fördjupningsutbildningar inom protetik och endodonti.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som tandläkare
Har dokumenterade implantatfall som kan presenteras
Har dokumenterad god klinisk erfarenhet av implantatbehandlingar
Har en stark vilja att fortsätta utvecklas
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården
Är flexibel och kommunikativ
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Kanske uppfyller du inte alla våra önskemål ännu- men har viljan att utvecklas? Då vill vi gärna höra från dig. På våra kliniker i Dalarna får du möjlighet att arbeta med spännande och komplexa fall, samtidigt som du breddar dina erfarenheter och växer i din roll som tandläkare. Här får du det stöd och den variation du behöver för att ta nästa steg i din karriär.
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 5 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta våra klinikchefer, Eva Östling, eva.ostling@aquadental.se
(Falun) eller Anders Bransell, anders.bransell@aquadental.se
(Borlänge)
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://www.aquadental.se Arbetsplats
Aqua Dental Kontakt
Alice Johanssson alice.johansson@aquadental.se Jobbnummer
9645724