Tandläkare till Älvsjö Tandvård i Stockholm
2025-08-26
Välkommen till vår nyrenoverade klinik mitt i Älvsjö, Stockholm - bara två minuter från pendeltåget!
Hos oss får du tillgång till modern utrustning, kompetenta kollegor och en erfaren klinikchef som kan handleda på plats. Vi tror på att utveckling ska drivas av dig - med vårt starka stöd i ryggen. Efter en tids arbete har du dessutom möjlighet att, vid god prestation, ta del av ett förmånligt provisionssystem. Vi erbjuder en arbetsplats där möjligheterna till din professionella utveckling är obegränsade.
Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Det här får du hos oss Möjlighet till provision - med chans att själv få påverka din egen lön
Möjlighet till flexibelt arbetsschema - få frihet att styra dina egna tider
Stora utvecklingsmöjligheter - du sätter gränserna för din karriär
Modern utrustning - allt du behöver för att växa i din roll
Kompetent klinikchef på plats - du får stöd och handledning när du behöver det
Lyhörd och engagerad ledning - dina idéer och behov tas på allvar
Vem söker vi?
Du som söker:
Är legitimerad tandläkare med minst 3 års erfarenhet
Talar och skriver svenska obehindrat
Har erfarenhet av dentoalveolär kirurgi
Har erfarenhet av grundläggande protetik samt avtagbar protetik
Utöver detta, så vill vi gärna att du är en trygg och god lagspelare med en lösningsfokuserad inställning, har en stark kommunikativ förmåga och ett stort driv av att utvecklas inom din yrkesroll som tandläkare.
Meriterande om du även har: Mer än 3 års erfarenhet som tandläkare
Utbildning inom kirurgi/implantat eller utfort mer avancerad kirurgi sasom benersattning med membran vid gangblotta, osteotomteknik samt sinuslyft, samt implantatinsättning.
God kunskap inom parodontologi, terapiplanering och utforande av parodontal kirurgi
Intresse för att utvecklas inom osynlig tandreglering
Kunskap och erfarenhet av estetisk tandvard fran blekning, non-prep-veneer till fasadbehandling
Erfarenhet av att arbeta med helkakar och KBF-broar
Intresse och förmåga att utbilda och utveckla din tandsköterska i syfte att möjliggöra ett mer delegerat arbetssätt
Om tjänsten Plats: Älvsjö Tandklinik, ligger centralt med gångavstånd till kollektivtrafiken.
Journalsystem: Muntra
Tillsvidareanställning, heltid (80-100%)
Tillträde: okt/nov 2025
Arbetstider: Tjänsten innebär varierande arbetstider, med följande grundkrav:
Minst en dag i veckan arbetar du kl 07:00-15:00 eller 16:00.
Minst en dag i veckan arbetar du kl 10:00 eller 11:00-20:00.
En lördag i månaden ingår i schemat. kl 9-15. Övriga arbetstider är flexibla och planeras i samråd med den tandsköterska du kommer att arbeta tillsammans med, så att det fungerar smidigt för båda parter.
Förmåner och villkor Konkurrenskraftig fast lön med möjlighet till provision längre fram.
Vi följer kollektivavtalet
Tjänstepension
Liv- och olycksfallsförsäkring
Friskvårdsbidrag: 3 000 kr/år
25 semesterdagar med flexibel uttagning
Tillgång till modern utrustning: digital scanner, OPG, CBCT, tandreglering med skenor från Straumann.
Om Älvsjö Tandvård
Älvsjö Tandvård öppnade sina dörrar i augusti 2017 med ett enda behandlingsrum. Sedan dess har vi vuxit snabbt och har nu snart åtta fullt operativa behandlingsrum, med möjlighet att bygga ytterligare fem. Vår omsättning har ökat från 1 miljon det första året till närmare 20 miljoner under vårt fjärde år.
Patientklientel: Mestadels vuxna, men det förekommer även en mindre andel barn.
Vårt team består idag av 18 engagerade medarbetare: 6 tandläkare, 5 tandsköterskor och 5 tandhygienister, varav en även har kombinerat sin roll med receptionsarbete. Utöver dessa har vi 2 medarbetare som arbetar med ekonomi och administration.
Klinikens inhouse kompetens: All sedvanlig tandvard. Utover detta gor vi tandreglering, implantat och annan kirurgi. Estetisk tandvard, fasader, protetik, implantat helkakar. Omfattande bettrehabiliteringar.
Ansök med eller utan CV via Odonti
I denna rekryteringsprocess samarbetar Älvsjö Tandvård med Odonti, Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretaget inom tandvård. Odonti hanterar de inledande intervjuerna och urvalet.
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att du blir anställd direkt av arbetsgivaren (Älvsjö Tandvård). Alla intresseanmälningar och ansökningar måste ske via Odonti.se för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri hantering. Vänligen undvik direktkontakt med arbetsgivaren!
Samtliga frågor gällande tjänsten hänvisas till Odonti och ansvariga rekryterare för tjänsten. Kom ihåg att intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatumet, så visa gärna ditt intresse idag!
Van Cao - Rekryteringskonsult van@odonti.se
+46709 220 253
