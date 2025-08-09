Tandläkare / Tandhygienist Sökes Göteborg
DailyComfort AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-08-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DailyComfort AB i Göteborg
Tandhälsan Väst söker dig som vill jobba på provision - 40 % av omsättningen.
Vi erbjuder: topputrustade rum, steril, bokningssystem, parkering.
Krav: legitimation, F-skatt, försäkring, svenska, Muntra-konto och ev. egen journalsystemanslutning.
Klangfärgsgatan 5, Göteborg tomas@tandhalsanvast.se
| 0700 733 012
Sök nu - platsen tillsätts löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: tomas@tandhalsanvast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DailyComfort AB
(org.nr 559465-0615)
Klangfärgsgatan 5 (visa karta
)
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
Tomas Demirel tomas@tandhalsanvast.se +46700733012 Jobbnummer
9451464