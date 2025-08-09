Tandläkare / Tandhygienist Sökes Göteborg

DailyComfort AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2025-08-09


Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos DailyComfort AB i Göteborg

Tandhälsan Väst söker dig som vill jobba på provision - 40 % av omsättningen.
Vi erbjuder: topputrustade rum, steril, bokningssystem, parkering.
Krav: legitimation, F-skatt, försäkring, svenska, Muntra-konto och ev. egen journalsystemanslutning.

Klangfärgsgatan 5, Göteborg
tomas@tandhalsanvast.se | 0700 733 012

Sök nu - platsen tillsätts löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: tomas@tandhalsanvast.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DailyComfort AB (org.nr 559465-0615)
Klangfärgsgatan 5 (visa karta)
426 52  VÄSTRA FRÖLUNDA

Kontakt
Tomas Demirel
tomas@tandhalsanvast.se
+46700733012

Jobbnummer
9451464

Prenumerera på jobb från DailyComfort AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos DailyComfort AB: