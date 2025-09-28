Tandläkare / Tandhygienist Sökes Göteborg
2025-09-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Tandhälsan Väst söker dig som vill jobba på provision - 40 % av omsättningen.
Vi erbjuder: topputrustade rum, steril, bokningssystem, parkering.
Krav: legitimation, F-skatt, försäkring, svenska, Muntra-konto och ev. egen journalsystemanslutning.
Klangfärgsgatan 5, Göteborg tomas@tandhalsanvast.se
| 0700 733 012
Sök nu - platsen tillsätts löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: tomas@tandhalsanvast.se Arbetsgivare DailyComfort AB
(org.nr 559465-0615)
Klangfärgsgatan 5 (visa karta
)
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
Tomas Demirel tomas@tandhalsanvast.se +46700733012 Jobbnummer
