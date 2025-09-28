Tandläkare / Tandhygienist Sökes Göteborg

Tandhälsan Väst söker dig som vill jobba på provision - 40 % av omsättningen.
Vi erbjuder: topputrustade rum, steril, bokningssystem, parkering.
Krav: legitimation, F-skatt, försäkring, svenska, Muntra-konto och ev. egen journalsystemanslutning.

Klangfärgsgatan 5, Göteborg
tomas@tandhalsanvast.se | 0700 733 012

Sök nu - platsen tillsätts löpande!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: tomas@tandhalsanvast.se

Arbetsgivare
DailyComfort AB (org.nr 559465-0615)
Klangfärgsgatan 5 (visa karta)
426 52  VÄSTRA FRÖLUNDA

Kontakt
Tomas Demirel
tomas@tandhalsanvast.se
+46700733012

Jobbnummer
9529798

