Tandläkare sökes till vår trevliga klinik på västkusten
2025-10-06
Vi söker en tandläkare som vill bli en del av vårt gäng här i Onsala när vår kollega går i pension vid årsskiftet. Hos oss är stämningen varm och hjälpsam - vi tycker det är viktigt att trivas på jobbet, skratta tillsammans och ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Vi är en privat klinik med tolv engagerade medarbetare (tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och receptionister) som tycker om att ge våra patienter trygg och personlig tandvård. Vi jobbar med det mesta inom allmäntandvård, och tycker det är stimulerande att utvecklas tillsammans.
Kliniken ligger på Onsalahalvön, och vi har många återkommande patienter, men tar även emot nya - både vuxna och barn.
Vi har varierande arbetstider, där vi några dagar både börjar och slutar tidigt. Andra dagar jobbar vi till 19, och börjar först vid 11.
På sikt kan det även finnas möjlighet till delägarskap i kliniken, då kliniken är personalägd.
Vi önskar att du är legitimerad tandläkare med flera års erfarenhet, som tycker om att arbeta tillsammans med andra, och att bidra till en positiv arbetsmiljö. Kvalitetstänkande och omtanke ser vi som självklarheter hos oss. Vi önskar att du kan jobba heltid.
Låter det här som något för dig?
Skicka gärna din ansökan med CV till info@teamtandonsala.se
, eller hör av dig om du vill veta mer - vi berättar gärna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@teamtandonsala.se
