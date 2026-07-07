Tandläkare sökes till Tandstationen i Borlänge
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Tandläkare sökes till Tandstationen i BorlängePubliceringsdatum2026-07-07Om företaget
Tandstationen är en modern tandklinik i centrala Borlänge. Vi är ett sammansvetsat team med en tandläkare, tre tandsköterskor och en tandhygienist. På grund av ett högt patient tryck söker vi nu ytterligare en tandläkare.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med allmäntandvård för patienter i alla åldrar, inklusive undersökningar, diagnostik, behandlingar och akuta besök. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med teamet.
Heltid, måndag–torsdag kl. 07.30–17.15 (36-timmars arbetsvecka).Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av självständigt patientarbete.
Erfarenhet av Frenda och allmäntandvård är meriterande.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann, kommunikativ och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Lön från 45 000 kr/månad, beroende på erfarenhet.
Modern klinik med högt patientunderlag.
Familjär arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Stationsgatan 19 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tandvård, Dalarnas län, Praktikertjänst Tandstationen Jobbnummer
9995342