Tandläkare sökes till privata kliniker i Malmö
2026-03-15
Vi söker flera legitimerade tandläkare till direktanställning hos privata kliniker i Malmöområdet.
Våra uppdragsgivare är väletablerade tandvårdskliniker där du blir en viktig del av teamet och får arbeta med både nya och befintliga patienter. Du erbjuds en varierad vardag med kombination av undersökningar, behandlingar och löpande patientkontakter i en modern klinikmiljö.Dina arbetsuppgifter
Allmäntandvård: undersökningar, diagnostik och behandlingsplanering
Behandling av kariesskador, fyllningar, enklare endodonti och protetik
Hälsofrämjande tandvård och information till patienter
Samarbete med tandsköterskor, tandhygienister och vid behov specialister
Dokumentation i journalsystem enligt gällande rutinerKvalifikationer
Svensk legitimation som tandläkare
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Noggrann, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
God förmåga att skapa förtroende och ge ett professionellt bemötande
Kund erbjuder
Direktanställning med lön enligt överenskommelse
Kollektivavtal och förmåner enligt klinikens villkor
En modern klinikmiljö med bra utrustning och erfarna kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och eget behandlingsansvar
Omfattning: Heltid
Placering: Malmöområdet
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Wrapped Studio AB
214 57 MALMÖ
Kronan Rekrytering
