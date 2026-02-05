Tandläkare sökes till privat klinik i Huddinge

Praktikertjänst AB / Tandläkarjobb / Huddinge
2026-02-05


Vi söker nu en legitimerad tandläkare med svensk tandläkarexamen som vill bli en del av vårt team på Tandvårdsgruppen Stuvsta/Fruängen.

Vi driver två moderna privata kliniker med stabil patientstock, hög kvalitet och en trivsam arbetsmiljö där långsiktighet och utveckling står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Om tjänsten
Heltid (deltid kan diskuteras)

Start enligt överenskommelse

Allmäntandvård med varierat patientklientel

Vi ser gärna att du arbetar mycket med protetik och kirurgi, inklusive implantat

Goda möjligheter till utveckling inom dessa områden

Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare med svensk tandläkarexamen

Har några års erfarenhet (nyutexaminerade med rätt inställning är också välkomna)

Har intresse för och gärna erfarenhet av protetik och kirurgi

Är trygg i allmäntandvård

Kan flytande svenska i tal och skrift

Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande

Trivs med att arbeta självständigt och i team

Vi erbjuder
Två moderna kliniker med den senaste utrustningen

Arbete med implantatsystem från Straumann och Neodent

Konkurrenskraftiga villkor

Flexibilitet och korta beslutsvägar

Ett erfaret och stöttande team

Möjlighet till långsiktigt samarbete och professionell utveckling

Klinikerna är belägna i Fruängen och Stuvsta med goda kommunikationer.

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/122".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandvårdsgruppen Stuvsta

Jobbnummer
9726519

