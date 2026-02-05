Tandläkare sökes till privat klinik i Huddinge
Praktikertjänst AB / Tandläkarjobb / Huddinge Visa alla tandläkarjobb i Huddinge
2026-02-05
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en legitimerad tandläkare med svensk tandläkarexamen som vill bli en del av vårt team på Tandvårdsgruppen Stuvsta/Fruängen.
Vi driver två moderna privata kliniker med stabil patientstock, hög kvalitet och en trivsam arbetsmiljö där långsiktighet och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Heltid (deltid kan diskuteras)
Start enligt överenskommelse
Allmäntandvård med varierat patientklientel
Vi ser gärna att du arbetar mycket med protetik och kirurgi, inklusive implantat
Goda möjligheter till utveckling inom dessa områden
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare med svensk tandläkarexamen
Har några års erfarenhet (nyutexaminerade med rätt inställning är också välkomna)
Har intresse för och gärna erfarenhet av protetik och kirurgi
Är trygg i allmäntandvård
Kan flytande svenska i tal och skrift
Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Två moderna kliniker med den senaste utrustningen
Arbete med implantatsystem från Straumann och Neodent
Konkurrenskraftiga villkor
Flexibilitet och korta beslutsvägar
Ett erfaret och stöttande team
Möjlighet till långsiktigt samarbete och professionell utveckling
Klinikerna är belägna i Fruängen och Stuvsta med goda kommunikationer.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/122". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandvårdsgruppen Stuvsta Jobbnummer
9726519