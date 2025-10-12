Tandläkare sökes till OC Hel & Fin Tand i Linköping
2025-10-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi utökar vår väletablerade och populära klinik och undrar om Du vill bli en del av oss?
Om arbetsgivaren
OC Hel & Fin Tand i Linköping är en väletablerad klinik som funnits sedan 2007 och är numera en del av Oral Care.
OC Hel & Fin Tand står för en tandvård som är tillgänglig, trygg och hållbar över tid.
Utöver allmäntandvård för barn och vuxna så bedrivs estetisk tandvård, estetiska injektioner, behandling med aligners samt att vi tar emot remisser för bettfysiologiska utredningar och behandlingar.
Om tjänsten och dig
Vi söker en tandläkare på deltid/heltid som är flexibel och social. Heltid innebär att du kommer arbeta kliniskt ca 33 h per vecka och övrig tid arbetar du med terapiplanering och administration. Du kommer att kunna terapiplanera och administrera hemifrån. Du som söker kan flytande svenska men det är mycket värdefullt om du behärskar andra språk. Möjlighet till prestationsbaserad lön finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: jenny.dawson@oralcare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hel & Fin Tand Linköping AB
(org.nr 556736-9680)
Ågatan 39 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Hel & Fin Tand Linköping AB Kontakt
Jenny Dawson jenny.dawson@oralcare.se 0703795674 Jobbnummer
9552459