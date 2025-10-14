Tandläkare sökes till OC Hel & Fin Tand i Linköping
2025-10-14
OC Hel & Fin Tand i Linköping söker en tandläkare. Är du en noggrann och engagerad tandläkare med passion för tandvård? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-10-14Om företaget
OC Hel & Fin Tand i Linköping är en väletablerad klinik som funnits sedan 2007. Vi står för en tandvård som är tillgänglig, trygg och hållbar över tid. Utöver allmäntandvård för barn och vuxna så bedrivs behandlingar med aligners (tandreglering), estetisk tandvård, estetiska injektioner, samt att vi tar emot remisser för bettfysiologiska utredningar och behandlingar. Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med över 35 års erfarenhet. Vårt breda utbud omfattar allmäntandvård, specialisttandvård och mobil hemtandvård i såväl Sverige som Norge och Nederländerna.
Arbetsuppgifter och Ansvar
Genomföra omfattande tandundersökningar och diagnostisera tandproblem.
Utveckla behandlingsplaner och genomföra tandläkarbehandlingar av högsta kvalitet.
Heltid innebär att du kommer arbeta kliniskt ca 33 h per vecka och övrig tid arbetar du med terapiplanering och administration. Du kommer att kunna terapiplanera och administrera hemifrån.
Bidra till klinikens utveckling och upprätthålla vårt rykte för enastående patientvård.
Vi söker dig som
Kan flytande svenska, men det är mycket värdefullt om du behärskar andra språk.
Har en stark kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga förtroende hos patienter.
Är flexibel, lösningsorienterad och kan anpassa dig till nya situationer.
Erfarenhet av implantatbehandlingar och intresse för protetik är meriterande
Vad vi erbjuder
Arbete på deltid/heltid
En positiv och stödjande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjligheter till fortbildning och professionell utveckling
Friskvårdsbidrag och andra anställningsförmåner
Möjlighet till prestationsbaserad lön
Är du den vi söker? Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag och berätta varför du vill bli en del av vårt team på OC Hel & Fin Tand i Linköping. Vi ser fram emot att träffa dig och välkomna dig till vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.F. Oral Care AB
(org.nr 556346-4840), https://www.oralcare.se Arbetsplats
Oral Care Kontakt
Jenny Dawson jenny.dawson@oralcare.se Jobbnummer
9556306