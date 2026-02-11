Tandläkare sökes till Norrmalm i Stockholm
2026-02-11
Stockholm Tandläkarcenter fortsätter att expandera och vi söker nu vår sjätte tandläkare till vår klinik i centrala Stockholm.
Vi är en organisation med högt i tak, korta beslutsvägar och en tydlig vision: att ge våra patienter den bästa vården. Vi arbetar både med allmän- och specialisttandvård och fungerar även som ett remissinstans. Hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel bestående av vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns en bred och stor kompetens och vi främjar team-samarbete med våra tandsköterskor. Vi samarbetar med narkosteam och utför tandvård under narkos på kliniken.
Vårt team består av fem allmäntandläkare, två specialister och fem tandsköterskor. Vi har även läkare i teamet.
Din kompetens som Tandläkare och personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort odontologisk intresse och driv att utveckla dig själv såväl medarbetare.
Du vill alltid, kompromisslöst, erbjuda den bästa tandvården. Du är dessutom flexibel och har ett stort engagemang för dina patienter.
Du är serviceinriktad
Du trivs med att arbeta teambaserat men är också självständig.
Du är trygg i din roll som tandläkare, väl förtrogen med diagnostik, terapiplanering och behandlingar som ingår inom allmäntandvården.
Vi använder oss av journalsystemet Opus och det är meriterande om du har erfarenhet från det. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Arbetslivserfarenhet: Krav på minst 1 år inom privattandvården.
Tjänststart: mars - april 2026.
Anställning: Provisionsbaserad med garantilön.
Vi arbetar löpande med denna rekrytering och vakanserna kan komma att tillsättas innan tidsfristen gått ut. Vi vill därför ha din ansökan så snart som möjligt.
Kontaktpersoner vid eventuella frågor:
Amin Fadakar, Klinikchef/Leg Tandläkare,
Mobil: 0702-368 007,
Email: amin@stockholmtandlakarcenter.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: amin@stockholmtandlakarcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Tandläkarcenter AB
(org.nr 559158-5558)
Kungsgatan 72 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9737659