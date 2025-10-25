Tandläkare sökes till liten klinik i borlänge
2025-10-25
Information om arbetsplatsen
Vår mottagning, Tandstationen, är en modern och välutrustad tandklinik belägen i hjärtat av Borlänge.
Vi är ett sammansvetsat team på fem anställda. två tandsköterskor, två tandläkare och en hygienist, som arbetar i en trivsam och familjär atmosfär. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett professionellt team där vi stöttar varandra och ser till att varje patient får bästa möjliga omvårdnad. Våra lokaler är ljusa och inbjudande, och vi har alltid fokus på patientens trygghet och välmående. Vi arbetar både självständigt och i nära samarbete med tandläkare, reception och övriga i teamet för att säkerställa en hög kvalitet på våra behandlingar.Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss kommer du att inneha en central funktion i vårt uppdrag att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande tandvård för individer i alla åldrar. I egenskap av teamets specialist inom oral diagnostik ansvarar du för att genomföra långsiktiga och omfattande bedömningar. Din yrkesutövning omfattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter - från rutinmässiga undersökningar till avancerade behandlingsåtgärder samt hantering av akuta vårdbehov..
Tjänsten innebär Heltid, med arbetstider från 7:30-17:00 måndag till torsdag (36 timmars arbetsvecka, ca 30 timmar schemalagt med patienter. En vanlig dag på kliniken innebär ett varierat tempo med både patientmöten, administrativa uppgifter och samarbete med kollegor. Du kommer att ha ett stort eget ansvar men vi är ett team som finns här för varandras stöttning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Jorunalsystemet Frenda, men det är inget krav.Kvalifikationer
Legitimation som tandläkare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av patientbemötande och att arbeta självständigt.
Meriterande:
Erfarenhet från tandklinik eller tandvård i liknande miljö.
Ytterligare språkkunskaper.
Erfarenhet av att arbeta med journalsystem Frenda.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har en positiv inställning, är noggrann och har en vilja att utvecklas. Du bör vara empatisk och ha ett gott omdöme i arbetet med patienter.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas på vår arbetsplats ser vi gärna att du är:
Ansvarsfull - Du tar ansvar för ditt arbete och våra patienter, samtidigt som du arbetar bra både självständigt och i team.
Kommunikativ - Du har lätt för att skapa förtroende och en god relation med våra patienter.
Noggrann - Vi värdesätter en hög kvalitet i arbetet och att du har öga för detaljer.
Flexibel - Vi söker någon som trivs med en varierad arbetsdag och kan anpassa sig efter förändrade behov.
Positiv och lösningsorienterad - Vi söker någon som sprider energi och skapar en god stämning på arbetsplatsen.
Övrig information
Vi erbjuder en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Arbetstiden kan diskuteras beroende på vad som passar dig bäst. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vi ser gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och välkomnar även spontanansökningar.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
