Tandläkare sökes till klinik i centrala Kristianstad.
Praktikertjänst söker en erfaren och driven tandläkare till en klinik i centrala Kristianstad.
Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor och specialister i en strukturerad och utvecklande miljö. Kliniken genomsyras av framåtanda och glädje och befinner sig i en expansiv fas. Kliniken värdesätter och möjliggör att medarbetarna genomgår kontinuerliga utbildningar och kurser för att hålla hög klinisk standard.
För rätt kandidat erbjuds goda villkor och stort självbestämmande samt möjlighet till delägarskap framöver.
Information om arbetsplatsen
Visste du att en av tre tandvårdspatienter i Sverige träffar någon av våra tandläkare? Vi är stolta över att Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva vårdbolag, både för patienter och medarbetare. För att nå dit behöver vi ha Sveriges bästa medarbetare! Är det dig vi söker?Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandläkaruppgifter.
Du ansvarar för högkvalitativ klinisk vård och ett professionellt bemötande i det dagliga arbetet. Arbetsplatsens utrustning, digitala system och arbetsflöden är utvecklade för att kunna bedriva modern tandvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandläkare och som gärna har arbetat i tre till fem år. Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och är väl förtrogen med diagnostik och terapiplanering. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. Du tycker också att det är roligt att leda andra människor.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
• Legitimerad tandläkare
• God datorvana
• Goda kunskaper i det svenska språket, både vad gäller tal och skrift Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, både i din roll som tandläkare och som person. Du har ett stort driv och intresse av högkvalitativ tandvård. Du har lätt för att samarbeta och ser ständigt möjligheter till förbättring.
Övrig information
Urvalet sker löpande.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå såväl en personlig som en odontologisk intervju.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
291 31 KRISTIANSTAD
070-8369781
Dennis Canaki dennis.canaki@ptj.se
