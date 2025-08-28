Tandläkare sökes till Folktandvården Svärdsjö
2025-08-28
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Tandläkare sökes till familjär klinik med personligt bemötande.
Vi på FTV Svärdsjö söker en passionerad och ansvarsfull tandläkare som vill vara en del av vårt engagerade team. Vi är en liten men väletablerad klinik där vi sätter stort värde på personligt bemötande och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära våra patienter och skapa långsiktiga relationer, samtidigt som du kan utveckla och använda hela din tandläkarkompetens.
Vad vi erbjuder:
Personligt bemötande: Här får du möjlighet att verkligen lära känna dina patienter och ge dem den bästa vården.
Mångsidig arbetsmiljö: Du kommer att få arbeta inom alla områden av tandvård - från allmän tandvård till mer avancerade behandlingar.
Bra arbetsklimat: Vi strävar efter en arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade och har möjlighet att växa och utvecklas tillsammans.
Flexibilitet: Vi erbjuder goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Kliniken ligger i vackra Svärdsjö som är en naturskön by i Falun kommun, belägen cirka 25 km väster om Faluns centrum. Svärdsjö är känd för sin lugna landsbygdsmiljö med goda möjligheter till friluftsliv där närhet till både sjöar och skogsområden finns. Det finns även bra förbindelser med lokaltrafik, vilket gör det lätt att pendla till Falun och andra närliggande områden.
Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss kommer du att arbeta med en bred variation av arbetsuppgifter, inklusive:
Barn- och ungdomstandvård: Ge omsorg och behandling till yngre patienter med fokus på förebyggande och långsiktig hälsa.
Vuxentandvård: Utföra allmän tandvård för vuxna patienter, inklusive undersökningar, behandlingar och förebyggande åtgärder.
Särskilda patientgrupper: Ta hand om patienter med särskilda behov och säkerställa att de får den vård som krävs för deras specifika situationer.
Jourtandvård: Delta i jourverksamhet för att säkerställa att akutvård finns tillgänglig för våra patienter.
Populationsbaserad vård: Ge rätt vård baserat på patientgruppens behov och ha en helhetssyn på hälsa och välmående.
Teamledarskap: Som teamledare i denna befattning kommer du att ha ansvar och frihet att leda och styra verksamheten inom ramen för klinikens verksamhetsplan, samtidigt som du bidrar till att skapa och upprätthålla en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Extern verksamhet: Delta aktivt i externa aktiviteter som nätverk, utbildningar och samarbeten för att hålla dig uppdaterad och bidra till tandvårdens och klinikens utveckling.
Kompetensbedömning: Bedöma när andra specialistkompetenser behövs och säkerställa att rätt vård ges.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad tandläkare och har ett genuint intresse för att ge bästa möjliga vård.
har en positiv inställning och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
vill utvecklas inom alla områden av tandläkarkompetensen.
är ansvarstagande och mån om dina patienters välmående.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team? Tveka inte att skicka in din ansökan eller ring oss för mer information!
Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
